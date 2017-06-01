«Динамо» проведет матч открытия нового стадиона с ЦСКА

Автор: Дмитрий Темников 0

Стал известен возможный соперник московского «Динамо» в первой игре на новой арене. Об этом заявил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

«У нас есть предварительная договоренность о том, что матч открытия на новом стадионе сыграем с ЦСКА. Это будет товарищеская встреча. Противостояние «Динамо» и ЦСКА — историческая вещь, поэтому мы выбрали именно этого соперника», — заявил Титов.

По некоторым данным, «ВТБ Арена Парк» официально откроется весной 2018 года. Ранее говорилось, что в матче открытия с бело-голубыми могут сыграть «Челси», «Барселона» или некоторые клубы из Бразилии.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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