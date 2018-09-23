«Динамо» програло «Анжи», Фергюсон вернулся на Олд Траффорд, Глушаков — капитан дубля «Спартака». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 22 сентября.
1. «Урал» одержал победу в Красноярске, «Динамо» в домашнем матче уступило «Анжи», «Рубин» сыграл вничью с «Арсеналом», «Ахмат» и «Оренбург» победителя не выявили, «Ростов» и «Уфа» не сумели забить друг другу
8-й тур РПЛ.
2. Денис Глушаков – капитан молодежки «Спартака» в матче с ЦСКА
Красно-белые выиграли в молодежном дерби со счетом — 2:1.
3. Умер президент БАТЭ Анатолий Капский
Он руководил клубом с момента основания.
4. Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера открывает футбольную академию в Омске
Его жена родом из Омска.
5. Алекс Фергюсон впервые после инсульта посетит матч «Мачестер Юнайтед»
В мае 76-летний Фергюсон попал в больницу, где успешно перенес операцию после инсульта.
Фото: Сергей Дроняев