«Динамо» програло «Анжи», Фергюсон вернулся на Олд Траффорд, Глушаков — капитан дубля «Спартака». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 22 сентября.

1. «Урал» одержал победу в Красноярске, «Динамо» в домашнем матче уступило «Анжи», «Рубин» сыграл вничью с «Арсеналом», «Ахмат» и «Оренбург» победителя не выявили, «Ростов» и «Уфа» не сумели забить друг другу

8-й тур РПЛ.

2. Денис Глушаков – капитан молодежки «Спартака» в матче с ЦСКА

Красно-белые выиграли в молодежном дерби со счетом — 2:1.

3. Умер президент БАТЭ Анатолий Капский

Он руководил клубом с момента основания.

4. Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера открывает футбольную академию в Омске

Его жена родом из Омска.

5. Алекс Фергюсон впервые после инсульта посетит матч «Мачестер Юнайтед»

В мае 76-летний Фергюсон попал в больницу, где успешно перенес операцию после инсульта.

Фото: Сергей Дроняев

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