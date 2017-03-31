«Динамо» показало кадры из фильма про Льва Яшина

Официальный канал московского «Динамо» представил эксклюзивные кадры со съемочной площадки фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Картина расскажет о жизни и карьере легендарного голкипера бело-голубых.

В октябре прошлого года бело-голубые уже показывали, как проходит работа над фильмом о Льве Яшине. Фильм создается по инициативе руководства проекта «ВТБ Арена парк», занимающегося строительством нового стадиона «Динамо». К концу 2017 года планируется закончить сьемочный процесс, премьера картины пройдет в 2018 году, до начала чемпионата мира.

Роль Яшина исполнит 28-летний актер Александр Фокин, внук голкипера Василий Фролов утвержден в качестве дублера Фокина.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный канал московского «Динамо» на YouTube