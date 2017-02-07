«Динамо» подтвердило переход Владислава Левина в «Млада-Болеслав»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments
Левин

«Динамо» подтвердило переход хавбека Владислава Левина в «Млада-Болеслав». За московский клуб Владислав дебютировал в августе 2015 года в матче с «Мордовией».

«Динамо» информирует о достижении с «Млада Болеслав» договоренности по трансферу полузащитника Владислава Левина. В нынешнем сезоне Владислав, которому 21 год, был заявлен за «Динамо-2», принял участие в 13 играх ПФЛ, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Дважды Владислав выходил осенью на замену за главную команду «Динамо», проведя в общей сложности на поле 9 минут.

За молодежную команду Левин дебютировал в 2013 году, сыграв за четыре сезона 83 матча, отличившись 8 забитыми мячами и став двукратным победителем этого турнира в составе «Динамо».

«Динамо» благодарит Владислава за игру в нашем составе и желает успехов в дальнейшей карьере», – сказано в официальном сообщении.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт «Динамо»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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