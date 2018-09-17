«Динамо» может выплатить М’Вила еще 315 тыс. евро за разрыв контракта

Француз не сыграл за клуб ни единого матча. Но выплаты получает до сих пор.

Бывший полузащитник московского «Динамо» Янн М’Вила должен получить еще одну выплату от клуба за разрыв контракта в 2015 году. Ранее клуб уже заплатил футболисту 600 тыс евро.

В 2015 году стороны заключили договор, однако вследствие кадровых изменений в руководстве клуб принял решение не покупать игрока и заключил с ним мировое соглашение, по условиям которого бело-голубые были обязаны выплатить М’Вила 900 тыс. евро за одностороннее расторжение контракта.

ВФСО «Динамо» позже потребовало признать мировое соглашение недействительным, однако Арбитражный суд Московского округа впоследствии отклонил эту жалобу.

Как информирует источник, М’Вила через суд потребовал у «Динамо» выплату в размере 360 тыс. евро, после чего клуб смог договориться с ним о сумме в 315 тыс. евро.

Фото: официальный сайт «Интернационале» Милан

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»