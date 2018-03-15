«Динамо» и ВТБ продвинулись в переговорах об условиях аренды нового стадиона

Автор: Евгений Морозов 0

vtb arena

В пресс-службе «ВТБ Арены парк» сообщили, что переговоры между руководством футбольного клуба «Динамо» и руководством ВТБ продвигаются. При обсуждении использования стадиона называлась сумма, сопоставимая с величиной аренды, к примеру, стадиона ЦСКА.

«Рабочая группа из представителей УК «Динамо» и ФК «Динамо» провела несколько раундов конструктивных переговоров.

Причем позиции сторон практически по всем вопросам – и по рекламе, и по билетам, и по использованию возрожденного стадиона – сблизились после того как в обсуждение активно включился исполнительный директор «Динамо» Алексей Смертин.

Фото: Global Look Press
Источник:  ТАСС

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Абдул Азиз Тетте

Полузащитник «Леха» Абдул Азиз Тетте близок к переходу в «Динамо»

РФПЛ. 15 тур. «Динамо» — «Тосно» — 0:1. Химки. «Арена Химки». 29 октября 2017 г.

Председатель ВФСО «Динамо»: «Сегодня у клуба долгов нет»

Вячеслав Караваев

Алексей Сафонов: «У Вячеслава Караваева есть варианты в РФПЛ и Европе, через один-два дня все решится»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 