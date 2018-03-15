«Динамо» и ВТБ продвинулись в переговорах об условиях аренды нового стадиона

В пресс-службе «ВТБ Арены парк» сообщили, что переговоры между руководством футбольного клуба «Динамо» и руководством ВТБ продвигаются. При обсуждении использования стадиона называлась сумма, сопоставимая с величиной аренды, к примеру, стадиона ЦСКА.

«Рабочая группа из представителей УК «Динамо» и ФК «Динамо» провела несколько раундов конструктивных переговоров.

Причем позиции сторон практически по всем вопросам – и по рекламе, и по билетам, и по использованию возрожденного стадиона – сблизились после того как в обсуждение активно включился исполнительный директор «Динамо» Алексей Смертин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС