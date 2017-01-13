Димитри Пайет отстранен от тренировок «Вест Хэма»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Пайет

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич отстранил Димитри Пайета от тренировок. Причиной конфликта стало желание французского полузащитника покинуть английский клуб.

«Пока Пайет не изменит своего отношения, он будет исключен из команды и не будет тренироваться.

Мы не собираемся его продавать. Я очень надеюсь, что Димитри вернется, показав свою приверженность к команде», — цитирует Билича источник.

Интерес к Пайету проявлял «Марсель», но тренер английского клуба Славен Билич отказался продавать полузащитника сборной Франции.

Француз выступает за «Вест Хэм» с 2015 года. За это время игрок провел 47 матчей и забил 11 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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