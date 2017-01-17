Димитри Пайет отказался от предложения из Китая и пойдет на снижение зарплаты, чтобы вернуться к семье во Францию

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Димитри Пайет

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет принял решение вернуться в «Марсель» по семейным обстоятельствам. По словам источника, вчерашняя встреча представителей «Марселя» и руководства «молотобойцев» длилась порядка 15 минут, французская стона всерьез заинтересована в трансфере игрока и намерена сделать очередное предложение.

Помимо «Марселя» в услугах Пайета заинтересован еще один неназванный английский клуб и представитель китайской суперлиги, но сам Пайет хочет перейти только в «Марсель».

Пайет не имеет ничего против фанатов, владельцев и тренерского штаба «Вест Хэма», но хочет вернуться во Францию, поскольку его семья не переехала в Лондон.

Также сообщается, что в случае возвращения в «Марсель», Пайет будет получать порядка 100 000 фунтов неделю, вместо нынешних 125 000. При этом игрок отказался от внушительного предложения китайского клуба ради того, чтобы вернуться к семье во Францию.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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