Димитри Пайет: «Мне было скучно в «Вест Хэме»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет рассказал, что его не устраивало в игре «Вест Хэма» в этом сезоне. Во время зимнего трансферного окна Пайет перешел «Марсель» из «Вест Хэма».

«То, как мы играли в этом сезоне, та оборонительная схема, которую мы использовали, — все это не нравилось мне.

Вы можете сказать, что мне было скучно. Но я общался с «Марселем» и тренером клуба Руди Гарсией, чью футбольную философию я очень хорошо знаю. Решение было принято быстро: если бы я ждал еще 6 месяцев – я бы потерял эти 6 месяцев.

В домашнем матче против «Халла» мы выиграли 1:0, но наш соперник 4 раза попадал в штангу. В раздевалке все были счастливы, но лучшем игроком того матча были именно штанга.

Еще до всей этой ситуации я предупреждал клуб о своих намерениях уйти, возможно, они не принимали мои слова всерьез, хотя я сказал об этом в глаза. Славен Билич знал о том, что я хочу играть в другом клубе. Я говорил об этом после Евро-2016, но клуб просто закрыл передо мной свои двери и не хотел обсуждать трансфер. Я уважаю их решение, но затем в течение сезона общая спортивная ситуация стала ухудшаться, и я сказал, что намерен уйти в январе.

Семья? Да, это был еще один фактор, который повлиял на итоговое решение», — сказал Пайет.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports