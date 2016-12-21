Димитри Пайет готов рассмотреть предложения от других клубов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет рассказал, что не отказывается от рассмотрения предложений от других клубов, а также заявил, что скучает по Лиге чемпионов. Стоит отметить, что лондонский клуб сообщил, что не будет продавать ключевых игроков команды в ближайшее трансферное окно.

«Текущее положение клуба сказывается на мне – я амбициозный человек. Я сражаюсь за «Вест Хэм» и отдаю всего себя ему, чтобы выбраться из этой ситуации, но вместе с тем не отказываюсь от рассмотрения других предложений. Я скучаю по Лиге чемпионов. Впереди у меня еще несколько прекрасных лет и я хочу провести их, принимая участие в значимых турнирах», – сказал француз.

Напомним, соглашение футболиста с английский клубом действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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