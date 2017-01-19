Димитри Пайет был удален из общей переписки игроков «Вест Хэма» в WhatsApp

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Димитри Пайет

Скандал между Димитри Пайетом и английским «Вест Хэмом» продолжается. СМИ стали известны новые подробности ссоры игрока и его нынешнего клуба.

После отказа 28-летнего полузащитника выступать в лондонском клубе игроки «Вест Хэма» потребовали отстранения Пайета от тренировок в команде. А позже футболисты «молотобойцев» исключили француза из общего чата в WhatsApp.

Ранее сообщалось о том, что хавбек готов пойти на двойное снижение зарплаты ради перехода в «Марсель». Этой зимой Димитри отказался от трансфера в один из клубов китайской Суперлиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Uber West Ham

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