Димитар Бербатов подписал контракт с клубом из Индии

Болгарский нападающий Димитар Бербатов заключил соглашение с индийским «Керала Бластес». Бывший форвард «Тоттенхэма» и «МЮ» подписал контракт на один год.

В последний раз футболист выходил на поле в сезоне-2015/16, который провел в греческом ПАОК. За ПАОК Бербатов отыграл в 19 матчах и забил 5 голов. За свою карьеру Димитар играл в софийском ЦСКА, леверкузенском «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэме» и «Монако».

Ранее стало известно, что в «Керала Бластерс» перебрался еще один бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Керала Бластерс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»