Димитар Бербатов подписал контракт с клубом из Индии

Автор: Владимир Шевелев 0

Димитар Бербатов

Болгарский нападающий Димитар Бербатов заключил соглашение с индийским «Керала Бластес». Бывший форвард «Тоттенхэма» и «МЮ» подписал контракт на один год.

В последний раз футболист выходил на поле в сезоне-2015/16, который провел в греческом ПАОК. За ПАОК Бербатов отыграл в 19 матчах и забил 5 голов. За свою карьеру Димитар играл в софийском ЦСКА, леверкузенском «Байере», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэме» и «Монако».

Ранее стало известно, что в «Керала Бластерс» перебрался еще один бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Керала Бластерс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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