Диего Симеоне во время игры сказал Альваро Морате: «Давай ко мне в «Атлетико»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Симеоне

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне во время матча с «Реалом»(0:3) заговорил с форвардом соперника Альваро Моратой. Аргентинец пригласил испанца к себе в команду.

Когда нападающий пошел разминаться, аргентинец адресовал ему какую-то фразу, прикрыв рот рукой. Футболист усмехнулся.

Как сообщил испанский журналист, Симеоне сказал Морате: «Давай ко мне в «Атлетико». Летом прошлого года тренер «матрасников» контактировал с окружением нападающего на предмет перехода.

В матче с «Атлетико» Мората так и не появился на поле. Футболист провел всю игру в запасе.

Фото: Global Look Press
Источник: OK Diario

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