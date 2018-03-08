Диего Симеоне: «Семин – очень сильный тренер. Он никогда не чувствует себя проигравшим»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 1/8 финала Лиги Европы. Аргентинец высоко оценил уровень главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Семин — это очень сильный тренер. И самое главное, что он передает своим футболистам что-то такое, что ощущается в их действиях. Он никогда не чувствует себя проигравшим.

Посмотрите как они спасли матч с «Ниццей». Знаю, что они лидируют в чемпионате России. У него очень сильная и стабильная команда», — сказал Симеоне.

Напомним, игра состоится сегодня в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24