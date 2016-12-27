Диего Симеоне признан тренером года

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.

Симеоне, под руководством которого «Атлетико» удалось выйти в финал Лиги чемпионов-2015/16, впервые удостоился признания по версии IFFHS. Он набрал 113 баллов по итогам опроса, лишь на пять очков опередив главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Замкнул тройку лучших специалистов года Клаудио Раньери, приведший «Лестер» к титулу чемпиона Англии (86 баллов).

«Атлетико» Мадрид в текущем сезоне занимает 6 место с 28 очками. Отставание от мадридского «Реала» составляет 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт