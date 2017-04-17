Диего Симеоне: «Нужно доставить «Лестеру» проблемы. Мы должны как можно чаще владеть мячом»

Уже 18 апреля «Лестер» и «Атлетико» сойдутся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Диего Симеоне дал комментарий к предстоящей встрече.

«Лестер» находится в приличной форме, в последних 6-7 матчах они очень успешно делали то, что получалось у них в прошлом сезоне.

В чем-то наши команды очень похожи – у нас примерно те же козыри. Игра будет такой же, как и в Мадриде – много борьбы. Все решат детали. Завтра на стадионе будет отличная атмсофера. «Лестер» здорово играет дома при поддержке своих болельщиков. Нужно сыграть так, чтобы доставить хозяевам проблемы. Чтобы так и получилось, мы должны как можно чаще владеть мячом.

Мы здорово начали матч на «Висенте Кальдероне», а «Лестер» попытается сделать то же самое на своей арене во вторник вечером. Наши команды кормят всякие мелочи. Борьба точно будет упорной», – сказал Симеоне.

В первом матче в Мадриде «Атлетико» с минимальным счетом одолел чемпионов Англии. В Испании клуб Диего Симеоне занимает третью строчку. «Лисы» в АПЛ идут на 12 месте.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА