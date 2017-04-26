Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на 4-12 матчей за атаку судьи после матча с «Вильярреалом»

Королевская испанская футбольная федерация может вынести длительную дисквалификацию главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне за поведение после матча 34-го тура примеры с «Вильярреалом» (0:1). 46-летний аргентинский специалист может пропустить все оставшиеся матчи чемпионата за поведение в отношении одного из арбитров.

«Когда игра закончилась, Симеоне повернулся к моему первому помощнику. Положив сзади обе руки ему на плечи, он упрекнул судью за количество добавленного времени», – написал в своем рапорте главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Симеоне может быть наказан по трем статьям регламента чемпионата Испании, в том числе по статье 96, согласно которой никто не имеет права толкать, хватать, трогать или проявлять агрессию по отношению к официальному лицу матча. Наказание предусматривает дисквалификацию от 4 до 12 матчей чемпионата.

За пренебрежительное отношение к судьям и критику в адрес судей также предусмотрена дисквалификация на 2-3 матча.

Решение будет известно к пятнице, 28 апреля. Руководство «Атлетико» уже готовится подать апелляцию против длительной дисквалификации.

Напомним, в августе 2014 года Симеоне был дисквалифицирован на восемь игр за нарушение четырех правил регламента. Тогда тренер дал подзатыльник судье. В апреле 2016 года Симеоне получил 3 матча запрета за то, что выбросил на поле мяч во время атаки соперника в игре с «Малагой».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca