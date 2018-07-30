Диего Симеоне: «между Месси и Роналду я отдам предпочтение Месси»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отдал предпочтение своему соотечественнику Лионелю Месси при сравнении лидера «Барселоны» и португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Наставник «матрасников» также объяснился за свои слова, сказанные во время ЧМ-2018, что аргентинский футболист является лучшим только благодаря невероятным партнерам по команде.

«В выборе между Месси и Роналду я всегда отдаю предпочтение Месси, вне всяких сомнений. Когда я произносил те слова, я не говорил о том, кого считаю лучшим игроком в мире. Я лишь отметил, что для команды из средних игроков Роналду подходит лучше. Но в окружении сильных Месси является лучшим футболистом в мире», — заявил Симеоне.

В составе сборной Аргентины Месси провел 4 матча на чемпионате мира — 2018, отметившись голом и двумя результативными передачами. Южноамериканская сборная в матче 1/8 финала уступила будущим победителям турнира французам со счетом 3:4.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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