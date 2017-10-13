Диего Симеоне: «Месси показал критикам, что он – лучший игрок в мире» 

Автор: Евгений Морозов 0

Лионель Месси Аргентина

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, прокомментировал игру Лионеля Месси в матче квалификационного раунда ЧМ-2018 с Эквадором (3:1). Испанец  отметил, что нападающий «Барселоны», ставший автором хет-трика, показал критикам, что является лучшим игроком в мире.

«В матче с Эквадорм Месси показал критикам, тем, кто сомневался, что он – лучший игрок в мире. Это была ночь, которую все аргентинцы хотели и ждали. Я был спокоен, потому что знал, что все будет хорошо», — говоррит Симеоне.

В квалификации ЧМ-2018 сборная Аргентины заняла 3-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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