Диего Симеоне: «Месси показал критикам, что он – лучший игрок в мире» 

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, прокомментировал игру Лионеля Месси в матче квалификационного раунда ЧМ-2018 с Эквадором (3:1). Испанец отметил, что нападающий «Барселоны», ставший автором хет-трика, показал критикам, что является лучшим игроком в мире.

«В матче с Эквадорм Месси показал критикам, тем, кто сомневался, что он – лучший игрок в мире. Это была ночь, которую все аргентинцы хотели и ждали. Я был спокоен, потому что знал, что все будет хорошо», — говоррит Симеоне.

В квалификации ЧМ-2018 сборная Аргентины заняла 3-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal