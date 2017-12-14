Диего Симеоне: «Если Гризманн уйдет в команду с атакующим стилем, то станет намного лучше»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение, что нападающий Антуан Гризманн проявит себя лучше в клубе с атакующим стилем. Он не против того, чтобы игрок сменил команду.

«Если Гризманн уйдет из «Атлетико» в команду с атакующим стилем, то он станет намного лучше. Потому что ему нужна атакующая игра.

Я всегда говорю одни и те же вещи. Я очень сильно люблю своих игроков. Мне нравится, что они развиваются.

Если футболист придет ко мне и скажет: «Тренер, у меня есть единственный шанс сыграть за определенную команду, я хочу уйти». Если он отдавал себя всего для меня, как это делал Гризманн, то я скажу, что это не проблема.

Я понимаю, что ему нужно расти. Он может уйти в какой-то момент», – сказал Симеоне.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe