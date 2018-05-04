Диего Симеоне дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал главного тренера «Атлетико» за оскорбление судьи. Он будет дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча и оштрафовать его на € 10 тыс.

Симеоне наказан за своё поведение во время первой полуфинальной игры Лиги Европы между «Атлетико» и «Арсеналом» (1:1) в Лондоне. Специалист был удален в начале первого тайма за оскорбления арбитра.

Симеоне не сможет присутствовать на скамейке «Атлетико» в финале Лиги Европы, где мадридцы 16 мая сыграют с «Марселем». Один из четырех матчей дисквалификации тренер уже отбыл в ответной игре с «Арсеналом» (1:0).

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia