Диего Симеоне: «Да, Гризманн может уйти этим летом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» рассказал о ситуации с Антуаном Гризманном. По словам Симеоне, француз может покинуть команду этим летом.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести 26-летнего игрока во время летнего трансферного окна. Сообщается, что у игрока прописана сумма отступных в контракте, которая составляет 100 миллионов евро.

«Может ли Гризманн уйти этим летом? Да, ведь у него есть пункт об отступных, так что никаких гарантий.

Летом 2016 года мы разговаривали с ним, и он сказал, что останется в клубе, если останусь я. После этого он сказал своим агентам, что готов подписать новый контракт.

Гризманн никогда бы не позволили мне требовать от него, чтобы он остался. Я не делал этого ни с Диего Костой, ни с Радамелем Фалькао.

Но все же игроки в определенном смысле доверяют мне свои жизни, поэтому я сопровождаю их в принятии решений. Не знаю, что случится дальше, но одно можно сказать наверняка: пока Гризманн будет в «Атлетико», клуб будет прогрессировать».

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: football-espana