Диего Марадона хочет подать в суд на компанию Konami

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Марадона

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона собирается судиться с создателями Pro Evolution Soccer (PES). Причиной всему этому послужило использование изображения игрока без необходимых на это прав.

«Вчера узнал, что японская компания Konami использует мое изображение в своей игре PES 17. К сожалению, мой адвокат начинает работу над судебным иском. Надеюсь, это не очередные мошенники», – написал Марадона.

В составе своей национальной сборной Диего становился чемпионом мира в 1986 году. На этом же турнире Диего Армандо получил «золотой мяч» как лучший игрок турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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