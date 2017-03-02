Диего Марадона может стать советником по развитию футбола в китайской Суперлиге

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Марадона

Знаменитому в прошлом футболисту Диего Марадоне может быть предложена работа в Китае. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, руководство китайской Суперлиги предложило чемпиону мира-1986 должность консультанта по вопросам инфраструктуры и развития команд. О том, что думает по поводу данного предложения сам Марадона, ничего неизвестно. Однако некоторые приближенные к переговорам люди утверждают, что аргентинец готов работать в Азии.

В последний раз Диего Армандо тренировал клуб ОАЭ «Аль-Васл». Южноамериканец покинул команду в 2012 году.

Фото: Global Look Press

Источник: As

 

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Дмитрий Темников
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