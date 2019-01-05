Диего Марадона: «Мое здоровье в идеальном состоянии»

Автор: Евгений Морозов 0

Диего Марадона

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона рассказал о своем самочувствии. Ранее он был госпитализирован.

У легендарного аргентинского футболиста обнаружили внутреннее кровоизлияние в желудке.

«Я попал в больницу в 58 лет, а покидаю ее 50-летним. Ничего страшного не произошло. Мое здоровье в идеальном состоянии.

Теперь я возвращаюсь в «Дорадос», — сказал Марадона.

29 декабря сообщалось, что Марадона четвертый день не появляется в «Дорадосе». Аргентинец возглавил мексиканский клуб в сентябре 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник:  Telam

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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