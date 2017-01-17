Диего Марадона: «Игуаин ничего не умеет, с мячом в ногах он так себе»

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона высказал свое мнение относительно нападющего «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Чемпион мира 1986 года раскритиковал игру своего соотечественника.

«В аргентинской сборной три форварда — Месси, Игуаин и Дибала. Лео — лучший, потому что он неудержим с мячом в ногах. В игре Дибалы виден прогресс, он будет расти. Игуаин будет продолжать забивать, но на большее он не способен. Он умеет только забивать, с мячом в ногах он так себе. И всегда так было», — заявил Марадона.

В нынешнем сезоне Серии А 29-летний форвард сыграл 19 матчей. В этих играх Гонсало забил 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia