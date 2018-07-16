Диего Марадона допускает, что останется жить в Белоруссии

Автор: Михаил Серебряков 0

Диего Марадона

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона поделился мыслями о дальнейших планах. Заявив, что готов остаться жить в Бресте. 

«Хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках.

Благодарю «Динамо» за то, что клуб сделал мне это предложение.

Когда я с «Аль-Фуджейрой» не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента «Динамо». Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался.

Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать.

Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили», – сказал Марадона.

Фото: Global Look Press
Источник: «Прессбол»

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