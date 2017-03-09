Диего Марадона будет работать в китайской Суперлиге

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Марадона

Диего Марадона договорился о работе в Китае. Именитый аргентинец будет популяризировать футбол в стране.

«Спасибо моему агенту за предоставленную возможность работать в Китае. Буду вечно за это благодарен», — заявил Марадона.

Ранее сообщалось, что китайская футбольная федерация продолжает искать способы развития местного чемпионата и местного футбола, для чего сделали предложение Марадоне. Ему предлагали читать лекции и проводить семинары для молодых футболистов.

Последним местом работы Диего Марадоны был эмиратский футбольный клуб «Аль-Васл», с которым он занял 8 место из 12 в чемпионате ОАЭ.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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Вадим Павлов

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