Диего Марадона будет работать в китайской Суперлиге

Диего Марадона договорился о работе в Китае. Именитый аргентинец будет популяризировать футбол в стране.

«Спасибо моему агенту за предоставленную возможность работать в Китае. Буду вечно за это благодарен», — заявил Марадона.

Ранее сообщалось, что китайская футбольная федерация продолжает искать способы развития местного чемпионата и местного футбола, для чего сделали предложение Марадоне. Ему предлагали читать лекции и проводить семинары для молодых футболистов.

Последним местом работы Диего Марадоны был эмиратский футбольный клуб «Аль-Васл», с которым он занял 8 место из 12 в чемпионате ОАЭ.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe