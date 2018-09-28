Диего Коста: «Время все расставило по местам. Где сейчас Конте?»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста вспомнил об уходе из «Челси». Испанец покинул лондонцев по решению экс-тренера команды Антонио Конте, который сейчас находится без работы.

«Уход из «Челси» – не моя вина. В итоге время все расставило по местам. Посмотрите, где сейчас Конте. Это из-за его поведения я покинул Лондон. Мой нынешний тренер Диего Симеоне стоит за футболистов горой», – сказал игрок.

Коста выступал в Англии с 2014 по 2017 годы (89 матчей в АПЛ, 52 гола).

Фото: Global Look Press

Источник: Marca