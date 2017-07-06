Диего Коста попрощался с партнерами по «Челси»

Автор: Евгений Морозов 0

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Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста близок к уходу из клуба. Английские издания уже сообщают, что испанец попрощался с игроками «пенсионеров». По всей видимости, трансфер форварда в другой клуб случится совсем скоро.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Косты является мадридский «Атлетико». Стороны в данный момент договариваются о цене сделки. Сумма, за которую «Челси» готов отпустить игрока, оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Уход испанца из стана лондонцев уже утвердил их владелец Роман Абрамович. Футболист выступал за «Челси» с 2014 года и успел провести за него 89 матчей и забить 52 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Telegraph.co.uk

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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