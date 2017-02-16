Диего Коста по новому контракту заработает около 65 млн фунтов

Нападающий «Челси» Диего Коста подпишет с клубом новый пятилетний контракт. По условиям нового соглашения он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.
По сообщениям британских СМИ, в скором времени Диего Коста продлит свое соглашение с лондонским «Челси» и будет зарабатывать 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю. За пять лет вместе с бонусами он заработает около 65 миллионов фунтов.
Отметим, что новое соглашение сделает его пятым в списке самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии. Лидирует по этому показателю нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что один из китайских клубов хочет купить 28-летнего испанца и готов платить ему 30 миллионов евро в год.
Фото: Global Look Press
Источник: The Sun