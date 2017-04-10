Диего Коста: «Не могу сказать, что меня все устраивает в Лондоне»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Диего Коста

Форвард «Челси» Диего Коста заявил, что не очень доволен жизнью в Англии. Но отметил, что доволен в клубе.

«Я всегда честен с людьми, которые меня окружают. Я всегда говорю, что очень доволен всем в «Челси».

Клуб многое делает для меня, у нас отличные болельщики, замечательные игроки, команда побеждает. Это мотивирует играть на высшем уровне.

Я всем доволен в «Челси», но не могу сказать, что меня все устраивает в Лондоне. Это не связанные вещи, это совсем другое», – сказал Коста.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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