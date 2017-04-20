Диего Коста может переехать в Китай и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Диего Коста

Нападающий «Челси» Диего Коста предстоящим летом может покинуть лондонскую команду. Испанский форвард близок к переходу в китайский клуб.

Как сообщают британские СМИ, футболист сборной Испании продолжает серьезно интересовать ряд клубов из Китая, которые готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Еще прошлой зимой Коста имел предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — китайский клуб предлагал синим за испанского футболиста 107 млн евро, но получил отказ.

Летом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и другие клубы китайской Суперлиги снова предпримут попытку приобрести испанца. Отмечается, что у Косты уже уже есть предложение от одной из команд, которая предложила контракт с зарплатой в размере 34 млн фунтов в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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