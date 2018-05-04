Диего Коста — лучший игрок недели в Лиге Европы

Автор: Михаил Серебряков 0

Diego Costa

Нападающий «Атлетико» Диего Коста признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Испанец набрал 83 % голосов болельщиков и обошёл полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Амаду Айдара (17 %).

В ответном матче полуфинала «Атлетико» принимал «Арсенал» и победил со счётом 1:0. Коста провёл на поле 83 минуты, забив победный мяч в компенсированное время к первому тайму.

По итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы розыгрыш турнира покинули «Арсенал» и «Ред Булл Зальцбург». В финале турнира, который пройдёт 16 мая в Лионе, сыграют «Атлетико» и «Марсель».

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт УЕФА

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