Диего Коста: «Если Мбаппе продолжит прогрессировать, то станет феноменальным игроком»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Коста

Форвард «Челси» Диего Коста поделился мнением о сборной Франции. Испанец не поскупился на похвалу в адрес Мбаппе.

«Если Мбаппе продолжит прогрессировать с такой же скоростью, то станет феноменальным игроком. Он настоящий «убийца» у ворот, при этом хороший дриблер. Надеюсь, он продолжит прогрессировать.

Бензема – это Бензема. Сложно представить, что он не нужен сборной Франции. Он должен играть за национальную команду.

Гризманн – отличный футболист. У сборной Франции есть Канте, с которым мы играем в «Челси». У них много талантливых футболистов, это очень опасная команда», – сказал Коста.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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