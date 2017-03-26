Диего Коста: «Если Мбаппе продолжит прогрессировать, то станет феноменальным игроком»

Форвард «Челси» Диего Коста поделился мнением о сборной Франции. Испанец не поскупился на похвалу в адрес Мбаппе.

«Если Мбаппе продолжит прогрессировать с такой же скоростью, то станет феноменальным игроком. Он настоящий «убийца» у ворот, при этом хороший дриблер. Надеюсь, он продолжит прогрессировать.

Бензема – это Бензема. Сложно представить, что он не нужен сборной Франции. Он должен играть за национальную команду.

Гризманн – отличный футболист. У сборной Франции есть Канте, с которым мы играем в «Челси». У них много талантливых футболистов, это очень опасная команда», – сказал Коста.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia