Диего Годин: «Самым важным для Уругвая будет матч со сборной Египта»

Автор: Михаил Серебряков 0

Godin

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Годин поделился ожиданиями от предстоящего Чемпионата мира. А также назвал самого сложного соперника Уругвая на групповом этапе.

«Матч со сборной Египта будет самым важным для нас. Это очень непростой соперник, который умеет бороться, и у них также есть отличный тренер. Салах? Мы будем готовиться к этому противостоянию, как и всегда, но с ним у Египта действительно увеличивается атакующих потенциал», — сказал Годин.

Матч между сборными Египта и Уругвая состоится 15 июня. 20 июня уругвайцам предстоит сыграть с Саудовской Аравией, а 25 июня – с Россией.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Салах

Эктор Купер: «Все медицинские отчеты говорят, что Салах сыграет на ЧМ-2018»

Mohamed Salah Egypt

Мохамед Салах вошел в окончательную заявку сборной Египта на ЧМ-2018

Sergio Ramos Salah

УЕФА не будет наказывать Серхио Рамоса за игру в финале ЛЧ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 