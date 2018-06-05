Диего Годин: «Самым важным для Уругвая будет матч со сборной Египта»

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Годин поделился ожиданиями от предстоящего Чемпионата мира. А также назвал самого сложного соперника Уругвая на групповом этапе.

«Матч со сборной Египта будет самым важным для нас. Это очень непростой соперник, который умеет бороться, и у них также есть отличный тренер. Салах? Мы будем готовиться к этому противостоянию, как и всегда, но с ним у Египта действительно увеличивается атакующих потенциал», — сказал Годин.

Матч между сборными Египта и Уругвая состоится 15 июня. 20 июня уругвайцам предстоит сыграть с Саудовской Аравией, а 25 июня – с Россией.

Фото: Global Look Press

Источник: As