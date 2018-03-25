Дидье Дрогба заступился за Жозе Моуринью

Автор: Юрий Алеманов 0

Drogba Mourinho

Английские СМИ последнее время активно ссылались на конфликт между французом и португальским специалистом. Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался о взаимоотношениях хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и тренера Жозе Моуринью.

«Жозе никогда не будет атаковать тех, кто ему не нравятся. Поль ему очень сильно нравится.

Если Моуринью так делает, значит, он возлагает на Погба большую ответственность», – поделился мыслями Дрогба.

Форвард работал под руководством Моуринью в «Челси».

Напомним, что Дидье Дрогба с апреля 2017 года выступает за американский клуб «Финикс Райзинг».

Фото: Global Look Press
Источник:  Téléfoot

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Юрий Алеманов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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