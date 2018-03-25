Дидье Дрогба заступился за Жозе Моуринью

Английские СМИ последнее время активно ссылались на конфликт между французом и португальским специалистом. Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался о взаимоотношениях хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и тренера Жозе Моуринью.
«Жозе никогда не будет атаковать тех, кто ему не нравятся. Поль ему очень сильно нравится.
Если Моуринью так делает, значит, он возлагает на Погба большую ответственность», – поделился мыслями Дрогба.
Форвард работал под руководством Моуринью в «Челси».
Напомним, что Дидье Дрогба с апреля 2017 года выступает за американский клуб «Финикс Райзинг».
.@didierdrogba se livre sur la relation Mourinho- Pogba "Ca a déjà était chaud entre nous. Mais José ne va jamais s'attaquer aux gens qu'il n'aime pas. Il aime beaucoup Paul. S'il fait ça, c'est qu'il lui donne beaucoup de reponsabilités" pic.twitter.com/pbZ9WRS6IW
— Téléfoot (@telefoot_TF1) March 25, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: Téléfoot