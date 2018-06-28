Дидье Дрогба: «Сборные из Африки сделали большой шаг назад. Это шанс пересмотреть стратегию»

Автор: Владимир Шевелев 0

Дидье Дрогба

Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба высказался о ЧМ-2018. Ни одна африканская команда не сумела выйти в плей-офф турнира. В ЧМ-2018 принимали участие сборные Египта, Туниса, Нигерии, Сенегала и Марокко.

«На мой взгляд, это большой шаг назад. Но я также думаю, что это шанс для африканских команд и для КАФ – возможность пересмотреть стратегию применительно к тому, как мы хотим выступить на следующем чемпионате мира. У нас есть потенциал и деньги для развития. Но нам требуется больше, чем это.

Нам нужны стабильность и структуры наподобие команд из Европы и Южной Америки. И тогда, учитывая восторг, с которым футбол воспринимается на континенте, мы однажды добьемся успеха. Но надо подумать над тем, как мы подходим к таким соревнованиям», – сказал Дрогба.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Джульет Бавуа

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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