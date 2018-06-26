Дидье Дешам: «Мы не хотели лишний раз рисковать»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы журналистов после матча со сборной Дании. Французы вышли в плей-офф с первого места в группе.

— Цель достигнута, но не показалось ли вам, что матч был довольно скучным?

— Самое главное было в том, чтобы зарезервировать первое место. Возможно ближе к концу матча игра стала не совсем интересной, но это был тот результата, который устраивал обе команды. Мы не хотели лишний раз рисковать.

— Стив Манданда получил свой шанс сыграть. Почему выбор пал на него?

— Мы разговаривали об этом с Уго Льорисом. Он номер один, он сыграл два матча, но мы решили дать ему небольшой отдых. Манданда отличный вратарь, но, не хочу его обидеть, вряд ли у него будет шанс поехать на следующий чемпионат мира. Я решил дать ему шанс сыграть на таком турнире, а он ответил на мое доверие отличным выступлением.

— Какие плюсы можно вынести из такого закрытого матча?

— В закрытом матче у нас было 6-7 моментов. Если бы мы были чуть быстрее и мобильнее, все вышло бы иначе. Но, с другой стороны, я дал отдых многим игрокам основного состава. Посмотрим, что будет через четыре дня. Я решил обезопасить от дисквалификации игроков на желтых карточках, чтобы иметь более гибкий состав в распоряжении.

— Какие ожидания у вашей команды от этого турнира?

— Мы приехали сюда с большими ожиданиями. Нам было непросто, но мы добились первой строчки в группе. Сейчас перед нами новое испытание, через несколько часов мы узнаем своего следующего соперника, и мы надеемся, что справимся и с ним.

— Как вы относитесь к тому, что можете встретиться с Аргентиной в 1/8 финала?

— Такая возможность существует и я не могу повлиять на то, кто будет нашим оппонентом. Так что пока нам остается лишь ждать и мы с интересом будем следить за вечерними матчами.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press