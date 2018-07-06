Дидье Дешам: «Мы не чувствовали особого давления со стороны Уругвая»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы журналистов после матча с Уругваем. «Трехцветные» стали первой командой, добывшей путевку в полуфинал ЧМ-2018.

— Ваша команда играет как единое целое, что думаете на этот счет?

— Думаю, что мы заслужили победу. У Уругвая хорошая команда, но мы были сильнее. У нас довольно молодая команда. Сегодня требования к нашим игрокам были выше, ведь с каждой новой стадией ЧМ противник становится сильнее. У нас было серьезное отношение и мы могли сыграть еще лучше. Во втором тайме мы контролировали игру и, к счастью, все игроки в моей команде могут сыграть в следующем матче.

— Ваша команда станет чемпионом мира?

— Пока что у нас есть шанс сыграть в полуфинале турнира.

— Добились ли вы своих целей на личном уровне?

— Я очень люблю достигать своих целей, как и любой другой человек. Пока что я не достиг всех своих целей, но и жаловаться мне не на что. Я хотел бы поблагодарить своих помощников, поддерживающих меня с утра до ночи. Я хочу поделиться радостью со всеми французскими болельщиками.

— Как вы оцените выступление Оливье Жиру на этом турнире? Он не забил ни одного гола, но очень важен для команды, не так ли?

— Да, пока что он не забил. Подчеркиваю, пока что. Он очень важен для нашей команды. Для нашего стиля игры. В предыдущей встрече он отдал отличный пас на Мбаппе. Если бы он забил, ему бы это добавило сил. Но Оливье очень щедрый игрок, он не боится работать на команду. Даже когда он не забивает, он очень полезен в нападении. Жиру делает все, чтобы наша команда играла сбалансировано и он часто оттягивает на себя защитников.

— После матча с Аргентиной вы сказали, что не до конца довольны показанной игрой. Что скажете по поводу сегодняшней встречи?

— Мы сыграли лучше, но это не была идеальная игра. С технической точки зрения мы не всего достигли, но нельзя требовать слишком многого. Льорис совершил отличный сейв, у Уругвая было преимущество на стандартах. Но в ходе игры мы не чувствовали особого давления. Иногда мы теряли мяч и мы отходили в оборону, но при каждой возможности мы старались уходить в контратаку.

— Каким вы видите дальнейший рост вашей команды?

— Всегда можно продолжать расти. Возможно, не все игроки в начале сегодняшней встречи были вовлечены в оборону. У нас есть определенный баланс, которого мы достигли после предыдущей игры. Каждый новый матч важен для того, чтобы наращивать силу. Во втором тайме встречи с Уругваем мы действовали очень грамотно, не давали им возможности играть в свой футбол.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press