Дидье Дешам: «Гол Федора Смолова на нас не повлиял»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после победы над Россией в товарищеском матче. Специалист считает, что его сборная владела инициативой.

«У нас всегда есть возможность создавать ситуации и доводить их до конца. Эти три гола – это наша сила. Но всегда можно действовать лучше.

В первом тайме мы часто теряли мяч, это были глупые ситуации. Но мы можем быть опасны для соперника.

У нас были возможности перехода с одной тактики на другую. Конечно, система 4-4-2 – это нечто другое, не 4-3-3, но мы можем действовать и в той, и в другой. Это интересно.

Для команды соперника этот гол стал воодушевляющим, они стали действовать более активно, но на нас это не повлияло. Мы продолжили действовать так же, и в итоге забили третий гол.

Федор Смолов – качественный игрок, он может сохранять мяч, играет опасно. Я не видел всех его матчей, но я вижу, что он очень качественный игрок», – сказал Дешам.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт