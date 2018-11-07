Ди Франческо: «Нам помогло удаление»

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо ответил на вопросы журналистов после матча с ЦСКА. Рассказал о том, почему злился на команду, а еще о ключевом моменте игры.

Вы злились во время матча. Что за повод для такой реакции? Игроки вас не понимали?

— Они все понимали. Но когда играешь с командой уровня ЦСКА, надо выигрывать и доминировать. Я не доволен расслабленностью игроков, хотя я прошу от них концентрации. Сегодня нужно было забивать третий гол

— Если говорить о заменах, то они показались консервативными. Почему, например, вы заменили Клюйверта?

— Недавно он восстановился от травмы и не был готов к матчу полностью. Надо было усилить игру в нападении, но Джастин не хотел рисковать. А остальные замены чисто по позиции. Главная моя претензия — подход к игре. Нужно было играть с большей уверенностью. В этом я и хочу усилить команду.

— Какие изменения произошли в игре с ЦСКА и каким был решающий эпизод в матче?

Поменялось то, что играли в Москве. В первом матче «Рома» легко забила, а здесь нам помогло удаление

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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