Деян Ловрен подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Деян Ловрен

В «Ливерпуле» ценят вклад хорватского защитника. Деяну Ловрену был предложен новый контракт.

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Деяном Ловреном. Клуб не разглашает детали сделки с хорватским игроком, отметив, что соглашение носит долгосрочный характер. Договор с 27-летним футболистом рассчитан до 2021 года. По условиям сделки он будет зарабатывать около 100 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Деян Ловрен провел за «Ливерпуль» 25 игр в АПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Арсен Венгер: «Не знаю, останется ли Уолкотт в команде»

Оле-Гуннар Сульшер покинет «Кардифф Сити»

«Манчестер Сити» зимой отпустит Яя Туре в любой английский клуб

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 