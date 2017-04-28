Деян Ловрен подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

В «Ливерпуле» ценят вклад хорватского защитника. Деяну Ловрену был предложен новый контракт.

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Деяном Ловреном. Клуб не разглашает детали сделки с хорватским игроком, отметив, что соглашение носит долгосрочный характер. Договор с 27-летним футболистом рассчитан до 2021 года. По условиям сделки он будет зарабатывать около 100 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Деян Ловрен провел за «Ливерпуль» 25 игр в АПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»