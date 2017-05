Девизом сборной России на Кубке конфедераций выбран лозунг: «Будь верен своей команде!»

Болельщики определились с девизом сборной России на Кубок конфедераций-2017. Фанаты выбирали из трех лозунгов, среди которых были: «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Победу в голосовании одержал девиз: «Будь верен своей команде!».

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт– Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

CONGRATULATIONS!🇷🇺⚽🏆🎉

Here are the 8️⃣ grand prize winners for the Be There with Hyundai Contest! #ConfedCup

➡️https://t.co/k9SD2tdPMQ pic.twitter.com/YgqQxAyE3f

— FIFA.com (@FIFAcom) 15 мая 2017 г.