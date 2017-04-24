Дэвид Бекхэм получил награду от английской ассоциации футболистов-профессионалов

Бывшему полузащитнику сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» уже 41 год. Но только сейчас Дэвид Бэкхем получил награду PFA Merit Award за заслуги перед футболом.

Бекхэм провел 265 матча в Английской премьер-лиге, в которых забил 62 мяча. За сборную Англии футболист провел 115 матчей, забив 17 мячей. В составе «Манчестер Юнайтед» он стал шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, выиграл Лиги чемпионов. Также он выступал за испанский «Реал», итальянский «Милан», американский «Лос-Анджелес Гэлакси» и французский «ПСЖ», в составе которого завершил карьеру (2013 год).

Дэвид стал первым англичанином, который выиграл четыре разных чемпионата (Англии, Испании, МЛС и Франции), отличился голами на трех чемпионатах мира, сыграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Уроженец Лондона занимает третье место в истории АПЛ по числу голевых передач — 152 в 265 играх.

Бекс трижды выходил в символическую сборную чемпионата Англии по итогам сезона. В 2003-м был признан игроком года в стране. Бекхэм был включен в символическую сборную чемпионата Англии десятилетия (1997-2007). В конце 90-х и начале 2000-х трижды входил в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версиям Международной федерации футбола и французского издания France Football. В 2008 году был включен в Зал славы английского футбола.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ФК «Манчестер Юнайтед»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»