Дерби продажного Милана, диктатура «Ювентуса», маленькое чудо от «Эмполи». Обзор 32-го тура Серии А

Италия впервые наблюдала за Дерби делла Мадоннина на новый лад, «Торино» в очередной раз упускает победу, а в Кальяри боготворят бразильца. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать второго тура чемпионата Италии.

1) Миланское противостояние вернуло болельщиков в прошлое. Игра стала первой под официальным статусом «азиатского дерби»: теперь и «Миланом», и «Интером» владеют китайцы. Никто не ожидал от «нерадзурри» больших успехов, ведь команда не могла победить три тура подряд. Но 2:0 к концу первого тайма заставили черно-синюю аудиторию матча буквально танцевать от радости на трибунах. Однако «Милан» защитил почетное 6-е место в таблице: на 83-й минуте «дьяволы» сократили отставание, а на 7-й компенсированной минуте Сапата слету отправил мяч в ворота соперника. Болельщики «Милану» поностальгировали по непредсказуемым встречам прошлых лет и пришли к мнению: новые владельцы принесли клубу удачу.

2) Футболисты «Торино» — слишком мировые парни. Очередная обидная ничья с «Кротоне» стала для команды Михайловича 12-й в сезоне. Большую часть матчей за последние 9 месяцев «быки» упускали победы на «флажке». Теперь туринцы – абсолютные лидеры Италии в данном показателе, а в европейской топ-5 больше ничьих только у «Ренна» (13).

3) «Эмполи» наконец-то набрал три очка. Спустя 10 рутинных игр тосканцы сумели-таки выиграть, в этот раз у «Фиорентины». «Фиалки» неожиданно завяли и не показали и сотой части своего потенциала. Футболисты «Эмполи» могут собой гордиться: они прервали 6-матчевую беспроигрышную серию соперника и вынудили удалиться их лидера Калинича.

4) «Аве, «Палермо», — уже несколько дней кричат сицилийские болельщики. Их клуб сыграл в нулевую ничью с «Болоньей» и сумел набрать очки впервые за 6 туров. Пока «орлы» еще выступают в Серии А, только им может принадлежать подобная серия: команда Диего Бортолуцци не могла завершить игру чемпионата с нулем в графе «пропущенные голы» с 5 февраля.



5) Вы помните последнее поражение «Ювентуса» в чемпионате? Вот и хэйтеры устали ждать долгожданной осечки «старой синьоры». Гонсало Игуаин решил продолжить забавляться над ненавистниками туринцев и в одиночку разбомбил «Пескару». Дубль в ворота последнего клуба в турнирной таблице («Пескара») – так себе повод для гордости, но теперь аргентинец вышел на второе место среди лучших бомбардиров первенства #прямосейчас. Благодаря голам форварда «бьянконери» сохранили 8-очковый отрыв от преследователей из «Ромы». Теперь футболисты из Турина отправляются на ответную встречу Лиги чемпионов с «Барселоной» в прекрасном настроении.

Цитата тура

Диктор московского «Спартака» Максим Орлов ответил на сравнения со знаменитым голосом «Наполи» Децибелом Беллинни:

«Да, мы оба лысые, оба работаем на радио, оба являемся дикторами великих клубов. Меня забросали одним и тем же видео с Децибелом и Игуаином. Я тысячу раз объяснял, что акустика и звуковые возможности на «Открытие Арене» не позволяют делать так же. Пускай мы будем не такие! Не надо ни на кого равняться. У нас должно быть свое, у нас должно быть круче».

Герой тура

Жоао Педро (Кальяри)

25-летний хавбек пережил все стадии боли в текущем сезоне: всего два забитых гола с октября, перелом малоберцовой кости, трехматчевая дисквалификация. Но теперь страданиям подошел конец: в игре с «Кьево» бразилец добил соперника, оформив третий и четвертый голы. Теперь руководство «островитян» надеется на возвращение прошлогоднего Педро (13 голов за сезон). А полузащитник впервые за долгие месяцы плюет в глаза неудачам.

Антигерой тура

Эмилиано Вивиано (Сампдория)

Второй тур подряд 31-летний голкипер пропускает 2 мяча. И если в прошлом матче неудачи Вивиано лишили «Сампу» победы, то в игре с «Сассуоло» пропущенные голы привели к обидному поражению. Пока Эмилиано замаливает грехи в католической церкви, генуэзцы продолжают «покорять» вторую часть таблицы (10-е место).

Цифра тура

280 миллионов евро – и миланские клубы возвращаются в Лигу чемпионов. Такие планы строят новые владельцы «Милана» и «Интера». Уже летом «россонери» получат в свое распоряжение 130 миллионов евро, а «нерадзури» — 150 на два трансферных окна. В списке желаемых приобретений команд числятся Мората и Бензема, Обамеянг и Ляказетт, Фабиньо и де Врей. Ни это ли чудесное воскрешение двух итальянских легенд?

Результаты тура:

Интер – Милан – 2:2 (2:0)

1:0 – Кандрева (36), 2:0 — Икарди (44), 2:1 – Романьоли (83), 2:2 – Сапата (90).

Рома — Аталанта — 1:1 (0:1)

0:1 — Куртич (22), 1:1 — Джеко (50).

Палермо — Болонья — 0:0.

Кальяри — Кьево — 4:0 (3:0)

1:0 — Боррьелло (11), 2:0 — Сау (15), 3:0 — Педро (40), 4:0 — Педро (90).

Торино — Кротоне — 1:1 (0:0)

1:0 — Белотти (66, с пенальти), 1:1 — Нванкво (81).

Фиорентина — Эмполи — 1:2 (0:1)

0:1 — Эль-Каддури (37), 1:1 — Тельо (64), 1:2 — Паскуаль (90, с пенальти).

Пескара — Ювентус — 0:2 (0:2)

0:1 — Игуаин (22), 0:2 — Игуаин (43).

Дженоа — Лацио — 2:2 (1:1)

1:0 — Симеоне (10), 1:1 — Билья (45), 2:1 — — Пандев (78), 2:2 — Альберто (90).

Сассуоло — Сампдория — 2:1 (0:1)

0:1 — Шик (28), 1:1 — Рагуза (49), 2:1 — Ачерби (56).

Наполи — Удинезе — 3:0 (0:0)

1:0 — Мертенс (47), 2:0 — Аллан (63), 3:0 — Кальехон (72).

Бомбардиры: 25 — Белотти (Торино), Джеко (Рома), 23 — Игуаин (Ювентус), 21 — Мертенс (Наполи), Икарди (Интер).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А