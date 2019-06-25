«Дерби Каунти» разрешил Фрэнку Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

Автор: Евгений Морозов 0

«Дерби Каунти» на своем сайте подтвердил, что клуб разрешает Фрэнку Лэмпарду вести официальные переговоры с «Челси». Ранее утверждалось, что «Челси» уже согласовал с Лэмпардом трехлетний контракт.

«Надеемся, что «Челси» быстро завершит переговоры, учитывая приближающееся начало предсезонной подготовки. Клуб больше не будет комментировать данную тему, пока это не станет уместно», – говорится в заявлении «Дерби».

«Дерби» получит компенсацию в размере 4 миллионов фунтов за расторжение соглашения с тренером.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Дерби Каунти»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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