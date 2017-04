Дерби ЦСКА – «Спартак» посетит Марсель Десайи

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи посетит московское дерби ЦСКА – «Спартак». Об этом сообщил сам экс-футболист сборной Франции.

Десайи уже прибыл в Москву. Помимо посещения дерби, он станет почетным гостем на открытии парка Кубка конфедераций 2017 года, которое пройдёт 29 и 30 апреля. Также француз разыграет два билета на матч Кубка конфедераций в Москве.

I am already in Moscow 😀looking forward for a nice weekend in the #ConfedCup park👍🏿 and attending big Russian derby CSKA-Spartak. #KK2017 pic.twitter.com/MvBJTeJshv

— Marcel Desailly (@marceldesailly) April 28, 2017