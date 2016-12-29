Депай был застукан за курением кальяна в баре Роттердама

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Депай

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай был замечен за курением кальяна в баре Роттердама.  В сети были опубликованы соответствующие фотографии.

Голландский футболист присутствовал в заведении со своим другом и смотрел трансляцию матча с участием «Аякса». Депай не в первый раз посещает этот бар и курит там кальян.

Ранее стало известно, что одним из главных претендентов на покупку Депая из «МЮ» является «Спартак». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью ранее заявил, что готов отпустить футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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