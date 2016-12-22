Денис Глушаков: «Моя просьба о возвращении Кирилла Комбарова? Это полный бред!»

Денис Глушаков опроверг информацию о том, что он просил тренерский штаб красно-белых вернуть в команду Кирилла Комбарова. Ранее сообщалось, что Глушаков и брат-близнец Кирилла Дмитрий Комбаров попросили у тренерского штаба «Спартака» вернуть футболиста «Томи».

«Это полный бред. Я бы никогда в жизни не подошёл к тренерскому штабу и не попросил о том, чтобы взять в команду какого-либо игрока», — сказал капитан «Спартака» Денис Глушаков.

В составе «Спартака» Кирилл Комбаров выступал с 2010 по 2016 год. В нынешнем сезоне в составе «Томи» он провёл 14 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС